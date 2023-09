Katzen aus rauchender Wohnung gerettet

Nachdem die Hausbewohner in Sicherheit gebracht wurden, konnten die Einsatzkräfte noch zwei Tiere aus einer Wohnung holen.

Der Einsatz der Feuerwehr fand am Sonntag kurz nach 23 Uhr in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Kirchberg, Tirol, statt. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten die Hausbewohner evakuiert werden. Bei einer anschließenden Durchsuchung der Räumlichkeiten, konnten noch zwei Katzen gerettet werden.

© ZOOM.TIROL ×

Rauch im ganzen Haus

Ursache für die Rauchschwaden war ein eingeschalteter Elektroherd, auf dem eine Pfanne stand. Ein sichtbarer Schaden entstand in der Wohnung sonst nicht. Durch die Belüftung des Stiegenhauses konnten die Anwohner kurze Zeit später wieder ins Haus zurück. Verletzt wurde niemand.