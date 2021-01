Kinder-Morde in Tirol: ''Engelamt'' für getötete Mädchen

Mit einem speziellen Gottesdienst wird Abschied von den Kindern genommen.

Heute Vormittag feiern die Hinterbliebenen in der Pfarrkirche in Längenfeld das sogenannte „Engelamt“. Es ist ein Gottesdienst für getaufte Kinder, die nach ihrem Tod dem Glauben nach als Engel in den Himmel kommen. Es ist der Abschied von Lea (9 Monate) und Hannah (2), jenen Mädchen, die von ihrem Vater erstickt worden sein sollen.

Wie berichtet, soll der 28-jährige Stefan P. seine Töchter laut Geständnis aus „Überforderung“ getötet haben. In der Todesanzeige für die Kinder nimmt er selbst „in Liebe und Verbundenheit“ Abschied von Lea und Hannah.

Fünf Tote binnen weniger Tage

Die beiden Kinder waren die letzten Gewaltopfer in einem blutigen Jahresfinale. Innerhalb weniger Tage starben um Weihnachten herum fünf Menschen bei drei Morden. Ansonsten ging ein Jahr zu Ende, in dem es in Österreich die wenigsten Mordopfer seit der Erfassung gab.

Noch sind die endgültigen Zahlen des Innenministeriums nicht veröffentlicht, doch schon jetzt ist klar, dass 2015 noch unterboten wird. Im Jahr der großen Flüchtlingsbewegung wurden in Österreich „nur“ 39 Menschen getötet. 2012 waren es noch 82 Morde gewesen.

Doch ein trauriger Trend wird sich fortsetzen. Die meisten Gewaltopfer waren Frauen.