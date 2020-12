Der 28-Jährige wird verdächtigt seine beiden Töchter (2 und neun Monate) erdrosselt zu haben.

Zu einer schrecklichen Tat kam es am Montag gegen 15. 30 Uhr im Tiroler Bezirk Imst. In Längenfeld steht ein Vater im Verdacht seine beiden Kinder erdrosselt zu haben. Die beiden Mädchen im Alter von neun Monaten und zwei Jahren wurden von den Polizisten tot in ihren beiden Kinderzimmern entdeckt.

+++ Vom Vater getötet: Mädchen lagen tot in Kinderzimmern



Im Anschluss an die Horror-Tat soll der Vater versucht haben sich das Leben zu nehmen. Er befindet sich außer Lebensgefahr. Drei Helikopter und mehrere Rettungswagen, sowie das Kriseninterventionsteam waren vor Ort. Er wurde ins Krankenhaus Zams gebracht.

Motiv und die genauen Umstände sind derzeit laut Polizei noch unklar. Der Vater, ein 28-jähriger Österreicher, konnte vorerst noch nicht einvernommen werden.

Mutter war nicht zuhause

Spurensicherung im Kinderzimmer.

Der tatverdächtige Vater - für ihn gilt die Unschuldsvermutung - arbeite als Tischler. Seine Frau soll in einem Gastro-Betrieb tätig sein. Während der Horror-Tat soll die Mutter nicht zuhause gewesen sein.

Anrainer: "Vorfall ist tragisch"

Der Schock im Ort ist groß. Ein Anrainer zu ÖSTERREICH: "Sie sind eine sehr nette Familie. Der ganze Vorfall ist tragisch und nicht nachvollziehbar"