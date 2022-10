Der Italiener in der Martinswand in Zirl tödlich verunglückt

Ein in Österreich wohnhafter Italiener ist am Mittwochnachmittag in der Martinswand im sogenannten "Kaiser-Max-Klettersteig" (Gemeindegebiet Zirl) tödlich verunglückt. Laut Zeugenaussagen wollte er den Klettersteig ohne Begleitung durchsteigen. Weitere Alpinisten bemerkten das Unglück, doch jede Hilfe kam zu spät, berichtete die Polizei am Donnerstag.