Klimakleber blockierten erneut die Brennerautobahn

Erneute Aufregung um Klimakleber. Am Samstagmorgen klebten sich mehrere Personen auf die Brennerautobahn.

Am heutigen Samstag klebten sich erneut Klimakleber auf der Brennerautobahn an. "Selbst die einfachsten Forderungen, wie ein Werbeverbot für besonders klimaschädliche Produkte oder ein Verbot der Vernichtung von Lebensmitteln, werden bis heute von der Regierung ignoriert", klagte Sprecherin Marina Hagen-Canaval (27).

Die A13 musste sogar kurzzeitig gesperrt werden. Bei Matrei-Steinach legten die Klimakleber den Verkehr lahm. “Was tun wir, wenn wir wissen, dass die Regierung ihrer Verantwortung nicht nachgeht, dass die Lebensgrundlage am Spiel steht, dass die ganze Zivilisation am Spiel steht, was tun wir jetzt?” ergänzt Hagen-Canaval:

“Für mich ist der friedliche zivile Widerstand ein mehr als legitimes Mittel, um Druck auf die Regierung aufzubauen. Schon jetzt sterben Menschen auf der Welt, weil unsere Regierung zu bequem ist, Babymaßnahmen wie ein Vernichtsungsverbot von Neuware einzuführen”, sagt sie.in einer Aussendung