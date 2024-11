Mann (90) nach Treppensturz bewusstlos

Ein 90-Jähriger ist Montagnachmittag in einem Wohnhaus in Lermoos im Tiroler Außerfern (Bezirk Reutte) über eine Treppe gestürzt und danach bewusstlos am Boden liegen geblieben.

Der Österreicher war über eine Podest-Treppe vom ersten Obergeschoß in das Erdgeschoß gegangen, als er nach dem Podest aus bisher unbekannter Ursache die verbleibenden acht Treppen auf den Gang des Erdgeschoßes stürzte.

Angehörige leisteten dem Verletzten daraufhin Erste Hilfe und verständigten die Rettung, teilte die Polizei mit. Nach der Erstversorgung wurde der 90-Jährige mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Reutte geflogen.