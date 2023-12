Mord-Alarm um Ex-Vizebürgermeister: So kam Polizei Verdächtigem auf die Spur

Ein 51-Jähriger Tatverdächtiger wurde am Mittwochnachmittag festgenommen und führte die Polizei zur Leiche. Der 75-Jähriger starb durch "massive Gewalteinwirkung" im Bereich des Kopfes.

Nach einem Leichenfund und der Festnahme eines Tatverdächtigen am Mittwoch im Tiroler Völs bei Innsbruck hat eine Obduktion am Donnerstag bestätigt, dass der Tote der seit einer Woche abgängige 75-Jährige ist.

Es handelt sich allem Anschein nach um den Völser Ex-Vizebürgermeister und pensionierten Kriminalbeamten Walter Kathrein.

Völser Ex-Vizebürgemeister Walter Kathrein (SPÖ) © Marktgemeinde Völs ×

Verdächtiger ist psychisch labil

Er starb laut Polizei aufgrund einer "massiven Gewalteinwirkung im Bereich des Kopfes" und offenbar bereits vor einer Woche. Der 51-jährige Verdächtige konnte wegen seines psychischen Zustandes vorerst noch nicht einvernommen werden.

Über das Motiv und den genauen Tathergang war daher weiter nichts bekannt. Wie die Leiterin des Landeskriminalamts, Katja Tersch, zur APA sagte, kannten sich die beiden Männer bereits "seit einiger Zeit", waren aber nicht miteinander verwandt.

Bekannter gab entscheidenden Hinweis

Die Polizei war dem 51-jährigen Völser am Mittwoch auf die Spur gekommen, nachdem ein Hinweis eingegangen war. Der Tatverdächtige hatte sich nämlich einem Bekannten anvertraut, der sich an die Polizei wandte. Diese fuhr anschließend nach Völs zu seiner Wohnadresse.

In Völs angekommen, führte der Mann die Ermittler nach seiner Festnahme zu einem leer stehenden Nebengebäude auf seinem Grundstück, erklärte Ermittler Philipp Rapold. Dort sei die Leiche schließlich entdeckt worden.

Über eine mögliche Tatwaffe wollte Tersch "aus ermittlungstaktischen Gründen" indes nichts sagen. Am Donnerstagnachmittag werde eine weitere Einvernahme in Angriff genommen, spätestens am Freitag muss ein Gericht über U-Haft oder Unterbringung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum entscheiden.

Öffentliche Fahndung nach Vermisstem

Laut Medienberichten handelt es sich bei dem 75-Jährigen um den ehemaligen, langjährigen SPÖ-Gemeindepolitiker Walter Kathrein. Erst am Dienstag hatte die Polizei den Abgängigen auf Ersuchen der Angehörigen zur Öffentlichkeitsfahndung ausgeschrieben. Ein "Unglücksfall" werde befürchtet, hatte es geheißen.