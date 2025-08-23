Alles zu oe24VIP
Elmen
Motorrad-Polizist crasht frontal in Pkw - tot

23.08.25, 10:41
Ein 52-jähriger Motorrad-Polizist aus Deutschland ist am Freitag im Tiroler Elmen (Bezirk Reutte) frontal mit einem entgegenkommenden Pkw kollidiert, unter dem Auto eingeklemmt und tödlich verletzt worden. 

 Er war gegen 15.40 Uhr gemeinsam mit sechs Kollegen auf Dienstreise auf der Lechtalstraße unterwegs gewesen, sagte ein Polizeisprecher der APA. Der Mann geriet in einer Linkskurve ins Schleudern. Auch ein weiteres Mitglied (46) der Gruppe stürzte und wurde schwer verletzt.

Elmen
Der 46-Jährige hatte zuvor stark abbremsen müssen. Er wurde mit Rippenbrüchen ins Krankenhaus Reutte geflogen. Die Insassen des Pkw blieben unverletzt. Das Motorrad des 46-Jährigen war indes in den Lech gestürzt, jenes des 52-Jährigen davor liegen geblieben.

Elmen
Beide Maschinen und der Pkw wurden stark beschädigt. Im Einsatz standen die Rettung, ein Kriseninterventionsteam, zwei Rettungshubschrauber, die lokalen Feuerwehren sowie Wasserrettung und Polizei.

