Nächstes Ski-Drama: 35-Jährige tot

Zum dritten Todesfalle eines Skitouristen, der bzw. die bei der Abfahrt stürzte, kam es in der Zillertal Arena in der Gemeinde Rohrberg.

Tirol. Der tödliche Unfall ereignete sich auf der roten Piste Nr. 11 im Skigebiet Zillertal Arena, die von der Rosenalm talwärts führt: Dort verlor Samstag um 13.17 Uhr eine 35-jährige Polin aus bisher unbekannter Ursache in einem Steilhang die Kontrolle über ihre Ski und kam in der Folge in einer scharfen Linkskurve über den Pistenrand hinaus.

Dabei stürzte die Frau rund 10 Meter in steiles Waldgelände ab, überschlug sich mehrmals und blieb schließlich zwischen Wurzeln und Steinen schwer verletzt im Schnee liegen. Sofortige Reanimationsmaßnahmen durch Ersthelfer, die Pistenrettung und das Team des Notarzthubschraubers blieben leider ohne Erfolg. Die Urlauberin verstarb noch an der Unfallstelle. Ihr Leichnam wurde mit dem Polizeihubschrauber geborgen.

Das Skigebiet "Zillertal Arena" in Tirol. © zVg ×

Der tödliche Unfall ist der dritte in Folge seit Weihnachten auf den heimischen Pisten. Wie berichtet, stürzte am Stefanietag im Skigebiet Hochoetz de 14-jährige Stanley aus Holland etwa 25 Meter über eine steile Böschung ab, wo er schwer verletzt liegen blieb und. Anfang Jänner kam dann bei einem Pistenunfall im Skiurlaub in Seefeld die Schülerin Viktoria (14) aus dem Bezirks Krems (NÖ) ums Leben, die mit ihrem Vater abgefahren war. Obwohl sie einen Helm aufhatte, erlitt sie tödliche Kopfverletzungen.