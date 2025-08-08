Alles zu oe24VIP
Sulden
© BRD Sulden

Drama in Südtirol

Paragleiterin (29) stürzt 500 Meter in den Tod

08.08.25, 13:35
Teilen

Eine 29-jährige Südtirolerin ist Freitagfrüh beim Paragleiten am Ortler in Südtirol tödlich verunglückt 

Die Frau war laut Südtiroler Medienberichten mit einer Gruppe auf den Gipfel gestiegen, um anschließend mit dem Gleitschirm ins Tal zu fliegen. Sie soll gleich nach dem Start in einen Abwind geraten sein. Der Gleitschirm klappte daraufhin offenbar ein und die Frau stürzte rund 500 Meter ab.

Die 29-Jährige wurde in unwegsamem Gelände auf einem Schneefeld an der Nordwand des Ortlers gefunden. Für sie kam jede Hilfe zu spät. Im Einsatz standen die Bergrettung Sulden, jene der Finanzpolizei sowie ein Notarzthubschrauber.

