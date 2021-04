Pkw crasht in Baum – 37-Jährige tot

37-jährige Frau prallte mit Pkw gegen einen Baum.

Hart im Zillertal. Eine 37-jährige Österreicherin ist Mittwoch kurz vor Mitternacht bei einem Verkehrsunfall im Zillertal ums Leben gekommen. Sie war auf der Harter Landesstraße von Fügen Richtung Hart (Bezirk Schwaz) mit dem Pkw unterwegs. In einer Rechtskurve geriet sie auf die Gegenfahrbahn und das Auto prallte gegen einen Baum am linken Fahrbahnrand. Ein vorbeikommender Pkw-Lenker verständige die Rettung. Aber jede Hilfe kam zu spät, die Frau starb noch an der Unfallstelle.