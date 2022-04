53-Jähriger bei Skitour in Tirol tödlich verunglückt

Umstände noch unklar - Schwieriger Einsatz aufgrund der Wetterverhältnisse

Ein 53-jähriger Deutscher aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen ist am Sonntag bei einer Skitour im Tannheimer Tal (Bezirk Reutte) tödlich verunglückt. Die genauen Umstände wurden am Montag noch ermittelt, berichtete die Polizei. Am Abend meldete der Vater des 53-Jährigen, dass sein Sohn von einer Skitour nicht heimgekehrt war, zu der er bereits am Vormittag aufgebrochen war.

Die Bergrettung rückte dann zu Fuß aus, weil der Hubschrauber aufgrund des Wetters nicht fliegen konnte. Gegen 0.20 Uhr entdeckten die Einsatzkräfte schließlich den Mann im Gipfelbereich der Steinkarspitze.