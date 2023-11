Positive Bilanz: 22,8 Millionen Nächtigungen im Sommer

Der Sommertourismus hat im Vergleich zu den Wintergästen von der Wertschöpfung noch Luft nach oben.

Tirol. 6,3 Millionen Gästeankünfte wurden in Tirol in der heurigen Sommersaison von Mai bis Oktober verzeichnet. Diese Zahl bedeutet ein Sommer-Plus von 5,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Übernachtungen nahmen um 1,5 Prozent auf 22,8 Millionen zu. Dafür ging die durchschnittliche Aufenthaltsdauer leicht zurück und betrug 3,6 Tage – das ist ein Minus von 0,1 Tag pro Gast.

„Viel wichtiger als das quantitative Ergebnis ist uns allerdings die wirtschaftliche Entwicklung. Die Wertschöpfung beträgt nach einer Berechnung des MCI Tourismus 2,4 Milliarden Euro, was einem inflationsbereinigten Wachstum gegenüber dem Vorjahr entspricht“, sagt Mario Gerber.

Gleichzeitig birgt der Sommer für Gerber noch Potenzial. Das zeigt der Vergleich der durchschnittlichen Tagesausgaben von Tirols Urlaubsgästen. Während diese im Winter pro Tag im Schnitt 212 Euro ausgeben, sind es bei den Sommergästen 154 Euro. Um dieses Potenzial zu heben, soll sich Tirol weiter in Richtung Qualität entwickeln.