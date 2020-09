Rettungswagen crasht mit Pkw: Zwei Verletzte

Der Rettungswagen war auf der Anfahrt zu einem Einsatz, als der Unfall passierte.

Tirol. Am Sonntagvormittag kam es in Weer (Bezirk Schwaz) zu einem schweren Verkehrsunfall bei dem zwei Menschen verletzt worden sind. Ein Rettungsauto krachte auf dem Weg zu einem Einsatz in einen Pkw. Das Einsatzauto passierte um 10.20 Uhr eine Verkehrsinsel auf der B171 im Ortsgebiet von Weer, als es mit einem Auto kollidierte. Der Pkw war ebenfalls in der gleichen Richtung unterwegs und wollte hinter der Insel links abbiegen, wie "orf" berichtet.

© Zoom.Tirol

Die 45-jährige Lenkerin des Pkws wurde unbestimmten Grades verletzt, sie wurde in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Im Rettungswagen erlitt eine 22-jährige Sanitäterin leichte Verletzungen, sie wurde in das Krankenhaus Hall gebracht.