Philadelphia siegt bei Raffl-Comeback

NHL-Legionär Michael Raffl kehrte nach überstandener Verletzung zurück aufs eis und feierte mit seinen Philadelphia Flyers gleich einen 5:4-Sieg gegen die New York Rangers.

Unser NHL-Star gibt den Flyers wieder Kraft. Mit dem 5:4-Erfolg nach Verlängerung holte Philadelphia gegen die New York Rangers den zweiten Sieg in den vergangenen sechs Spielen. Vier Partien verpasste der Kärntner aufgrund einer Handverletzung. Mit ihm kehrt auch der Erfolg zurück aufs Eis.

Owetschkin zieht mit NHL-Legende Esposito gleich

Beim 6:0-Sieg der Washington Capitals gegen die Buffalo Sabres schrieb Alexander Owetschkin Geschichte. Der Russe erzielte sein 717. Tor in der NHL. Damit zieht er in der ewigen Bestenliste mit Phil Esposito gleich. An der Spitze der ewigen Bestenliste liegt unangefochten Wayne Gretzky mit 894 Toren.