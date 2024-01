Bereits 15. Erdbeben in Tirol binnen zehn Tagen

Aktuell bebt in Tirol beinahe täglich die Erde – so auch vergangene Nacht.

Im Raum Sankt Johann in Tirol hat sich in der Nacht auf Dienstag laut Geosphere Austria neuerlich ein Beben ereignet. Der Erdstoß mit der Magnitude 4.0 wurde um 4.50 Uhr deutlich verspürt, bisher seien über 200 entsprechende Meldungen eingelangt, hieß es Dienstagfrüh.

Erdbeben der Stärke 4.0 in Tirol in der Nacht auf Dienstag © ZAMG ×

In dem Gebiet werden die Erdbeben langsam zur Gewohnheit. Derzeit wird der Raum St. Johann nämlich von einer Serie an Erdbeben "heimgesucht". Seit 13. Jänner wurden vom Erdbebenbienst sage und schreibe 15 Beben verzeichnet, wobei das Jüngste von Dienstagnacht mit der Magnitude 4.0 auch das bisher Stärkste in diesem Jahr war.

22 Erdbeben gab es 2024 bisher in Österreich, die meisten davon in Tirol © ZAMG

Geosphere Austria sprach zuletzt bereits von einer "andauernden Serie".