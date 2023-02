Skifahrer (19) stürzt in einen Wald – tot

Ein 19-jähriger Skifahrer kam von der Piste ab und stürzte in einen Wald. Er erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Kärnten/Tirol. Am Sonntag gab es auf Österreichs Skipisten zwei tödliche Unfälle: Um etwa 10 Uhr stürzte ein 55-jähriger Tscheche im Skigebiet "Mölltaler Gletscher" und blieb regungslos liegen. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Skiurlaubers feststellen. Zum Unfallhergang gibt es polizeiliche Erhebungen – oe24 berichtete. Um etwa 12.45 Uhr kam es im Tiroler Außerfern zu einem weiteren tödlichen Ski-Unfall. Ein 19-jähriger Deutscher kam im Skigebiet Neunerköpfle in Tannheim von der Piste ab und stürzte in einen angrenzenden Wald. Nach den Erste Hilfe Maßnahmen vor Ort wurde der Schwerverletzte mit dem Notarzthubschrauber "RK2" ins Krankenhaus nach Kempten geflogen, wo er seinen Verletzungen erlag, wie die Tiroler LPD in einer Aussendung berichtet.

Ski-Unfall-Serie in Tirol

In Tirol kam es am Sonntag zu einer Ski-Unfall-Serie mit mehreren Verletzten, darunter ein 11-jähriger Bub. Ein 23-jähriger Skifahrer verletzte sich schwer und musste mit dem Hubschrauber ins Spital geflogen:

Skiunfall mit schweren Verletzungen. Ein 23-jähriger Deutscher kam gegen 14.00 Uhr im Skigebiet am Wilden Kaiser im Gemeindegebiet von Hopfgarten/Brt. mit seinen Skiern auf einem flachen Weg zu Sturz, rutschte in der Folge über den Pistenrand, stürzte einige Meter die angrenzende sehr steile Böschung hinab und prallte vermutlich gegen einen mit Schnee bedeckten Baumstumpf. Der Mann erlitt dabei schwere Verletzungen. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber ins BKH Kufstein verbracht, wie die Tiroler Polizei berichtet.

Skiunfall mit "Fahrerflucht". Gegen 13:50 Uhr wurde eine 30-jährige Deutsche im Hochzeiger Skigebiet im Gemeindegebiet von Jerzens von einem derzeit unbekannten männlichen Skifahrer niedergefahren. Bei dem Sturzgeschehen wurde die 30-Jährige im Beckenbereich verletzt. Nach dem Eintreffen der Pistenrettung wurde der unbekannte männliche Skifahrer aufgefordert, mit der Pistenrettung zur Mittelstation abzufahren. Daraufhin fuhr dieser Skifahrer, ohne seine Daten bekannt zu geben, in schnellem Tempo talwärts. Eine eingeleitete Fahndung nach dem unfallverursachenden Skifahrer verlief bisher ergebnislos. Die 30-Jährige wurde mit der Rettung ins Krankenhaus nach Zams gebracht, wo eine Muskelverletzung an der linken Hüfte sowie Prellungen attestiert wurden.

Skiunfall im Pitztal. Ein 11-jähriger Skifahrer aus Deutschland verlor gegen 13:00 Uhr im Rifflsee-Skigebiet die Kontrolle über die Skier, kam in Rückenlage und fuhr gegen ein Hinweisschild. Das Kind verletzte sich dabei im Kieferbereich und wurde nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung mit dem Hubschrauber ins Landeskrankenhaus nach Innsbruck geflogen.