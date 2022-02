Skifahrerin crasht gegen Pistenabsicherung – 20-Jährige tot

Im Skigebiet ''Skijuwel'' im Gemeindegebiet von Auffach kam es zu einem tödlichen Skiunfall.

Tirol. In Tirol kam es am Sonntag zu einem tödlichen Skiunfall. Eine 20-jährige Deutsche (aus Sachsen-Anhalt) krachte im Skigebiet "Skijuwel" im Gemeindegebiet von Auffach, auf der rot markierten Piste Nr. 11, gegen eine Pistenabsicherung und starb an den Verletzungen.

Die Frau war zusammen mit ihrem Lebensgefährten und dessen Eltern im Skigebiet mit Alpinskiern unterwegs und trug einen Ski-Helm. Die Skiläuferin fuhr geradeaus auf das gepolsterte Hindernis zu und prallte dagegen. Die Verunfallte war ohne Bewusstsein. Trotz laufender Reanimation während des Transportes durch den Notarzthubschrauber "Heli 3" in die Universitätsklinik Innsbruck, konnte dort nur noch der Tod der Frau festgestellt werden, wie die Polizei in einer Aussendung bekannt gab.

Der genaue Unfallhergang ist noch unbekannt. Die Erhebungen laufen.