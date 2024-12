Skitourengeher stürzt auf gesperrter Piste und stirbt

Ein 66-jähriger Skitourengeher aus Deutschland ist nach einem Sturz am Samstag im Tiroler Skigebiet Rosshütte bei Seefeld (Bezirk Innsbruck-Land) am Montag in der Innsbrucker Klinik seinen Verletzungen erlegen.

Der Mann hatte bei der Abfahrt auf einer Piste in dem noch geschlossenen Skigebiet laut Zeugen offenbar einen Kunstschneehügel übersehen, war gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Der Deutsche hatte sich mehrfach überschlagen.

Zwei nachkommende Tourengeher alarmierten die Einsatzkräfte und leisteten Erste Hilfe. Auch ein Alpinpolizist sowie zwei Mann der Bergrettung Seefeld waren zufällig anwesend und halfen dem Gestürzten. Der Schwerverletzte wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. Dort erlag er zwei Tage später seinen schweren Verletzungen, teilte die Polizei am Dienstag mit. In dem noch gesperrten Skigebiet befinden sich derzeit mehrere Kunstschneehügel, hieß es. Diese werden von den Schneekanonen zur Pistenpräparation hergestellt.