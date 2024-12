Gast (34) attackierte Hotel-Mitarbeiter mit Flasche

Ein Türke schlug bei dem Streit in einer Herberge mit einer Glasflasche zu.

Unglaubliche Szenen haben sich Montagabend gegen 19 Uhr in einem Hotel in Favoriten abgespielt. Im Innenhof der Herberge im Sonnwendviertel artete ein Streit zwischen einem Türken, der Gast war, und einem Angestellten komplett aus. Der 34-Jährige schlug dem Hotelmitarbeiter mit einer Glasflasche so stark auf den Kopf, dass diese zerbrach.

Erst Passanten schafften es, die beiden Männer voneinander zu trennen. Der 39-Jährige wurde verletzt ins Spital gebracht, der 34-Jährige festgenommen.

Motiv vorerst unklar

Gegen den Türken laufen Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung und wegen des Verdachts der versuchten absichtlich schweren Körperverletzung. Der Tatverdächtige befindet sich in polizeilicher Anhaltung.

Der Grund für den Streit der beiden Männer sei laut Polizei noch Gegenstand der Ermittlungen.