Skifahrer begeht Fahrerflucht: Mädchen (9) im Spital

Schon wieder ereigneten auf den Pisten schwere Unfälle.

Die Skisaison hat erst kürzlich begonnen und schon ereignen sich wieder etliche Unfälle auf den Pisten. Am Montag war ein neunjähriges Mädchen mit einem unbekannten Skifahrer am Mölltaler Gletscher, Bezirk Spittal an der Drau, zusammengeprallt. Das Mädchen stürzte, doch anstatt sich um die junge Polin zu kümmern, fuhr der Unbekannte einfach weiter.

Unfall auf der Gerlitzen

Am gleichen Tag kam es in Kärnten auch auf der Gerlitzen zu einem Unfall. Dort fuhr ein 83-Jähriger abseits der präparierten Pisten. Aus vorerst unbekannten Gründen stürzte der Kärntner und wurde dabei unbestimmten Grades verletzt. Er musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.