Spektakulärer Brand: Transporter gingen in Flammen auf

Ein Brand im Innenraum eines abgestellten Kleintransporters hat Donnerstagnachmittag auf einem Firmengelände in Hall in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) auf vier weitere Klein-Lkw sowie die Fassade eines Gebäudes übergegriffen.

Die Flammen wurden von einem Großaufgebot an Feuerwehren innerhalb kurzer Zeit gelöscht. Die Fahrzeuge sowie die Fassade wurden stark beschädigt.

© FF Hall in Tirol

© FF Hall in Tirol

Zwei Personen wurden mit der Rettung mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus Hall transportiert. Sie konnten das Spital jedoch nach ambulanter Behandlung wieder verlassen, informierte die Polizei.

© FF Hall in Tirol

Die Brandursache war vorerst unklar und Gegenstand von Ermittlungen. Vor Eintreffen der Feuerwehren hatten zunächst anwesende Personen versucht, die Flammen zu löschen - jedoch vergeblich.