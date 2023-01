Telefon-Ausfall: Tiroler Polizei am Festnetz nicht erreichbar

Ein großer Teil der Tiroler Polizeiinspektionen war heute am Festnetz nicht erreichbar. Der Notruf 133 funktioniert aber.

Tirol. Seit Sonntagvormittag gibt es einen Telefon-Ausfall beim großen Teil der Tiroler Polizeiinspektionen – die betroffenen Inspektionen (etwa Mayrhofen, Zell, Schwaz, Wörgl, Kitzbühel, Imst und auch Teile von Innsbruck) über das Festnetz derzeit nicht erreichbar, wie "orf.at" berichtet. Polizeiinspektionen mit der Nummer 059133 und der jeweiligen Durchwahl können nicht angerufen werden – der Notruf 133 funktioniert aber. Der Mobiltelefonanbieter "A1" arbeitet gemeinsam mit der Tiroler Polizei an der Behebung der Störung.

Noch dürften nicht viele am Sonntag probiert haben, die Polizei zu erreichen, denn weder bei der Leitstelle Tirol noch bei der Polizei oder bei A1 sind Meldungen darüber eingegangen. Livia Dandrea-Böhm, Pressesprecherin von "A1" sagt gegenüber "orf.at", dass man bereits in Kontakt mit der Tiroler Polizei sei. Es könnte sich um ein technisches Problem mit der Nummer 059133 handeln, so Dandrea-Böhm. Man sei bemüht, die Störung so schnell wie möglich zu orten und zu beheben. Wie lange das dauert, könne sie aber noch nicht abschätzen.