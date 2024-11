Teuerster Unfall von vier Luxus-Sportautos - es krachte in Tirol

Dieser Unfall macht international Schlagzeilen! Jetzt kommt raus: Die vier Luxusboliden sind auf einer Bergstraße in Tirol zusammengekracht. Der entstandene Schaden geht in die Millionen.

Tirol. Ein Sportwagen-Crash in der Nähe der Stadt Pfunds (Tirol) wird von Internet-Usern bereits als der "teuerste Unfall der Welt" bezeichnet. Wie jetzt bekannt wurde, sind mehrere Luxus-Autos auf einer Bergstraße ineinander gekracht. Am Unfall beteiligt waren ein McLaren Elva (1,8 Millionen Euro), ein Ferrari La Ferrari (Wert etwa drei Millionen Euro), ein Ferrari 812 Superfast (Wert etwa halbe Million Euro) und ein Bentley Continental GTC (Kostenpunkt etwa 400.000 Euro). Die Status-Boliden wurden teils schwer beschädigt.

Erste Lenker im Konvoi von Sonne geblendet

Der Vorfall, der sich bereits am 10. November auf der Tiroler Landstrasse 348, zugetragen hat, wurde erst jetzt bekannt - der Grund: niemand der Fahrer wurde verletzt und deshalb wollten diese nicht, dass die Öffentlichkeit von dem eher peinlichen Auffahrzunfall erfährt. Die Fahrer (zwischen 40 und 52 Jahre alt) waren mit ihren Sportwagen von Samnaun (Schweiz) nach Pfunds im Tirol unterwegs, als einer der Lenker von der Sonne geblendet wurde und abbremste. Der Ferrari 812 Superfast sei in das Heck des La Ferrari gekracht und habe somit eine Kettenreaktion ausgelöst, wie das Portal "luxurylaunches.com" schreibt.

Es wird vermutet, dass die Lenker nicht den nötigen Sicherheitsabstand eingehalten hatten. Der Sachschaden könnte in die Millionen gehen. Auf reddit, wo das Foto des Unfalls gepostet wurde und viral ging, wird über den Crash heftig diskutiert. "Der Fotobeweis dafür, dass man mit Geld keinen gesunden Menschenverstand kaufen kann!", schreibt ein User. "Dieser Unfall wird mehr an Reparaturen kosten, als ich in meinem ganzen Leben verdienen werde. Völlig wahnsinnig", heißt es in einem anderen Kommentar.