Die Obduktion ergab noch keine Hinweise - es wird von einer Überdosis ausgegangen.

Telfs - Am Mittwoch in der Früh ist in Telfs (Bezirk Innsbruck-Land) ein 13-jähriges Mädchen tot in einer Wohnung aufgefunden worden. Ein Bekannter fand sie in seiner Wohnung, berichtete die Polizei. Als Todesursache wurde eine Suchtmittelintoxikation vermutet. Eine bereits durchgeführte Obduktion ergab aber noch keine Hinweise. Eine toxikologische Untersuchung werde noch abgewartet, hieß es.