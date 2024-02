Tirol: Zwei Verletzte bei Ski-Unfällen

Zwei Skiunfälle im Tiroler Außerfern und im Stubaital haben am Mittwoch ebensoviele Verletzte gefordert.

Ein 53-jähriger Deutscher stieß im Skigebiet "Grubigstein" in Leermos (Bezirk Reutte) aus unbekannter Ursache mit einem 13-jährigen Niederländer zusammen und erlitt eine schwere Beinverletzung. Im Skigebiet "Schlick 2000" in Telfes im Stubaital wiederum wurde eine 44-jährige Snowboarderin aus Deutschland von einem Unbekannten von hinten gerammt und verletzt.

Der Unfall im Stubaital passierte im Kreuzungsbereich zweier Pisten. Der unbekannte Skifahrer, der mit einer roten Skihose bekleidet war und einen weißen Helm trug, beging Fahrerflucht: Er leistete weder Erste-Hilfe noch gab er seine Daten bekannt, teilte die Polizei mit.

Die 44-Jährige wurde von der Pistenrettung erstversorgt und mit Verletzungen im Brustbereich in das Krankenhaus Hall in Tirol eingeliefert. Der in Leermos verletzte Landsmann wurde indes in das Spital nach Reutte geflogen.