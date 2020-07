Touristin stürzt in Tirol 40 Meter ab & wird von Wasserfall mitgerissen

Suchaktion nach 62-Jähriger vorerst ergebnislos.

Umhausen. Eine 62-jährige Französin ist am Montag im Bereich eines Querganges des Klettersteigs Stuibenfall in Umhausen im Ötztal aus bisher unbekannter Ursache rund 40 Meter in den "Gumpenbereich" des Wasserfalls gestürzt. Die Frau wurde daraufhin von der starken Strömung mitgerissen, berichtete die Polizei.

Eine großangelegte Suchaktion wurde eingeleitet. Die 62-Jährige konnte bis dato nicht gefunden werden. Am Montagabend wurde die Suche vorerst eingestellt. Sie soll bei Tagesanbruch fortgesetzt werden. Die Frau war laut Exekutive Teil einer neunköpfigen Gruppe.