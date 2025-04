Tragischer Unfall beim Frühstück: Mädchen (1) mit Tee schwer verbrüht

Das Mädchen griff in einem unbeobachteten Augenblick zur Teekanne.

Ein schrecklicher Vorfall erschütterte am Sonntagvormittag eine Familie im Tiroler Landeck: Ein erst einjähriges Mädchen zog sich beim Frühstück schwere Verbrühungen zu. In einem unbeobachteten Augenblick, als die 36-jährige Mutter gerade das Zwillingsgeschwisterchen in den Hochstuhl setzte, griff die Kleine nach einer auf dem Tisch stehenden Teekanne.

Die Teekanne kippte um und das heiße Wasser ergoss sich über den Oberkörper und die Füße des Babys. Das Kind erlitt dadurch schmerzhafte Verbrühungen ersten bis zweiten Grades. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Verletzte umgehend ins Krankenhaus Zams.

Polizei warnt vor Gefahrenquellen

Der Unfall ereignete sich gegen 10.15 Uhr während der harmlos wirkenden Frühstücksvorbereitungen. Die Polizei erinnert an die besondere Gefahr von heißen Flüssigkeiten in Kinderreichweite: "Sekunden reichen für schwere Unfälle". Das verletzte Mädchen wird nun im Krankenhaus behandelt.