Tuberkulose-Fall in Bordell: Gäste in Gefahr

Kufstein. Bei einer Frau im Bezirk Kufstein ist eine offene Tuberkulose (TBC) diagnostiziert worden. Da die Frau an mehreren Tagen im Bordell/Club in der Festungsstadt tätig war, startete das Land Dienstagabend einen öffentlichen Aufruf. Personen, die das Bordell an jenen Tagen besuchten und näheren bzw. intimen Kontakt mit dort tätigen Damen hatten, sollten ihren Gesundheitszustand beobachten.

Konkret soll die Frau vom 3. bis 5. Juli sowie möglicherweise auch am 7. Juli im Bordell zugegen gewesen sein. Die Gesundheitsbehörde erklärte zudem, dass ein Lungenfacharzt konsultiert werden könne, um eine allfällige Ansteckung ohne Auftreten von Krankheitssymptomen frühzeitig zu erkennen.

"Umgebungsuntersuchungen im persönlichen Umfeld und am Arbeitsplatz werden vonseiten der Gesundheitsbehörde vorgenommen", informierte Bezirkshauptmann Christoph Platzgummer. Ein frühzeitiges Erkennen sei durch eine entsprechende medizinische Untersuchung, die aus einem Lungenröntgen und einem Bluttest besteht, möglich. "Auch wenn die Anonymität gerade in diesem Bereich sehr sensibel ist, appellieren wir an die möglichen Kontaktpersonen, auf sich zu achten und gegebenenfalls eine ärztliche Expertise einzuholen", betonte Platzgummer.