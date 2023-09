Der Mann konnte flüchten - die Polizei bittet nun um Hinweise.

Die Polizei in Tirol ist intensiv auf der Suche nach Zeugen, die sich am Dienstagabend im in Wattens (Bezirk Innsbruck-Land) im Bereich der Dr.-Karl-Stainer-Straße aufgehalten haben.

Um etwa 18.15 Uhr wurde ein neunjähriges Mädchen auf einem Parkplatz in der genannten Straße von einem unbekannten Mann gepackt und zur Parkplatzausfahrt hin gezogen. Als das Kind anfing zu schreien, ließ der Mann von ihm ab und flüchtete in Richtung Bahnhofsstraße. Eine umgehend eingeleitete Fahndung blieb bis jetzt erfolglos.

Bekannt ist vom Täter nur, dass er Sneakers in Blauweiß der Marke Nike getragen haben soll. Die Polizei Wattens ersucht Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer 059133/7128 zu melden.