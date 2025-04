Veldidenapark: Generalsanierung zwingt Betreiber zum Rückzug

Das privat geführte Wohn- und Pflegeheim Veldidenapark in Innsbruck stellt mit Ende Juli seinen Betrieb ein. Grund ist eine umfassende Sanierung des Gebäudes durch die Eigentümer.

Die Seniorenresidenz Veldidenapark in Innsbruck wird mit 31. Juli geschlossen. Grund ist eine geplante Generalsanierung über zwei Jahre. Der Betreiber Vitality Residenz zieht sich zurück. Für die rund 70 Bewohner werden Ersatzplätze organisiert – unter anderem in Schwaz oder bei den Innsbrucker Sozialen Diensten.

