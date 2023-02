Vier Verletzte bei Frontal-Crash in Tirol

Autofahrer war bei Überholvorgang frontal gegen entgegenkommenden Pkw gestoßen

Ein Frontalzusammenstoß zweier Pkw auf der Fernpassstraße (B 179) in Biberwier im Tiroler Außerfern hat am Montag vier teils Schwerverletzte gefordert. Ein 24-jähriger Slowake hatte laut Polizei trotz Sperrlinie und Überholverbot ein anderes Auto überholen wollen und war dabei mit dem entgegenkommenden Pkw eines 46-jährigen Österreichers kollidiert. Durch den Aufprall überschlug sich das Fahrzeug des 46-Jährigen mehrmals über die Querachse und blieb am Fahrbahnrand liegen.

Das Fahrzeug des Slowaken drehte sich indes um 180 Grad über die Längsachse. Beide Lenker sowie zwei im Auto des 24-Jährigen mitfahrende Landsmänner im Alter von ebenfalls 24 und 25 Jahren erlitten Verletzungen. Der 24-jährige Mitfahrer wurde schwer verletzt in die Innsbrucker Klinik geflogen, die anderen in das Krankenhaus Reutte eingeliefert. Für die Zeit der Erstversorgung und der Bergung der Fahrzeuge war die B179 in beide Richtungen rund 90 Minuten lang komplett gesperrt.