Am Schulweg von Lkw überrollt: Bub (7) in Klinik gestorben

Ein Siebenjähriger ist nach einem Unfall mit einem Lkw im Tiroler Wörgl (Bezirk Kufstein) in der Nacht auf Freitag gestorben.

Tirol. Das Kind war Donnerstagfrüh von dem Fahrzeug erfasst und teilweise überrollt worden. Es wurde in die Innsbrucker Klinik gebracht und notoperiert, erlag jedoch seinen schweren Verletzungen, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Nun wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung im Straßenverkehr gegen den 54-jährigen Lkw-Fahrer ermittelt.

Der Unfall ereignete sich, als der Bub mit einem weiteren Kind am Schulweg war. Die beiden gingen rechts am Lkw vorbei, an dem zuvor Ladetätigkeiten durchgeführt worden waren. Das Schwerfahrzeug fuhr mit geringer Geschwindigkeit an und erfasste das Kind. Der 32-jährige deutsche Vater des Buben leistete Erste Hilfe und setzte den Notruf ab. Der Unfallhergang sei weiter Gegenstand von Ermittlungen, eine Obduktion des Leichnams wurde angeordnet, hieß es.