Wanderer (49) stürzt 120 Meter in den Tod

Der 49-Jährige war auf einem nicht markierten Steig östlich der Teufelskanzel unterwegs, als er im steilen, felsigen Gelände etwa 120 Meter abstürzte.

Tirol. Am Samstag unternahm ein 49-jähriger Deutscher im Bereich Mangfallgebirge im Gemeindegebiet von Thiersee eine Wanderung. Er stürzte auf dem östlich der Teufelskanzel nicht markierten Steig über steiles, felsdurchsetztes Gelände rund 120 Meter in die Tiefe und verstarb noch an der Unfallstelle.

Ein zufällig im Bereich der Wildenkar Alm befindlicher Wanderer wurde auf den Absturz aufmerksam und informierte einen nahegelegenen Almwirt, der umgehend die Rettungskette in Gang setzte.

Der Notarzt der Besatzung des Notarzthubschrauber "Heli 3" konnte jedoch nur noch den Tod des Verunglückten feststellen, wie die Polizei berichtet. Die Bergung erfolgte mittels Polizeihubschrauber.