Wandern und Verlieben: Neue Single-Tour in St. Johann

Allein wandern war gestern – in St. Johann in Tirol gibt’s jetzt geführte Touren speziell für Singles. Idyllische Pfade, gute Gespräche und eine gemütliche Einkehr machen die Wanderung zum besonderen Erlebnis.

Tirol. In St. Johann in Tirol startet ein neues Angebot für Alleinreisende: die Single-Wanderung. Jeden Donnerstag bis 9. Oktober führt Guide Georg durch Wälder und Felspassagen bis zur geheimnisvollen Teufelsgasse. Dort fällt das Gespräch leicht, denn die sagenumwobene Kulisse inspiriert. Eine Einkehr auf der Prostalm rundet die Tour kulinarisch ab – Gelegenheit für vertiefte Gespräche inklusive. Die vierstündige Wanderung ist für Gäste kostenlos, Treffpunkt ist um 9.20 Uhr in Kirchdorf. Anmeldung bis zum Vortag in den Infobüros oder online unter www.kitzalps.cc/wochenprogramm.