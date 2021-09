Wolf bei Bushaltestelle gesichtet

In der Nähe warten Volksschüler an einer Haltestelle auf ihren Linienbus.

Hohenthurn. Ein 31-jähriger Arbeiter hat am Mittwoch in der Früh im Ortsgebiet von Dreulach, Gemeinde Hohenthurn (Bezirk Villach-Land), auf der Feistritzer Landstraße einen Wolf gesichtet. Der Mann war im Pkw unterwegs, als das Tier unmittelbar vor ihm die Fahrbahn kreuzte, so die Polizei. Er beschrieb ihn als rund 80 Zentimeter groß mit sehr großem Kopf. Da dort in der Nähe Volksschüler an einer Haltestelle auf ihren Linienbus warten, teilte er dies dem Bürgermeister mit.

Eine Streife der Polizei konnte in diesem Gebiet keinen Wolf sichten. Sie wurde jedoch darauf aufmerksam gemacht, dass in der Nacht auf Mittwoch im Bereich des Ortsgebietes zwei Schafe - mutmaßlich - von einem Wolf gerissen worden seien.

Die FPÖ forderte in einer Aussendung umgehend einen Abschuss. Das Büro von Jagdreferent Landesrat Martin Gruber (ÖVP) teilte wenig später mit, man prüfe, ob ein Abschuss möglich sei.