Tornado-Alarm: Wirbelsturm in NÖ gesichtet

Ein spektakuläres Video zeigt einen Wirbelsturm in Weinburg im Bezirk St. Pölten-Land.

"Storm Sciene Austria", ein Verein für Aufklärung von Unwetterereignissen, postete am Samstagabend ein spektakuläres Video auf Twitter. Zu sehen ist offenbar ein Tornado, der gegen 19:30 Uhr in Weinburg an der Pielach wirbelt.

Bestätigung für den Tornado gibt es bisher nicht, es könnte auch eine sogenannte Trichterwolke, auch Funnel cloud genannt, sein. Dabei handelt es sich um den sichtbaren Teil einer rotierenden Luftsäule, quasi die Vorstufe eines Tornados.

Hier muss man heute mit heftigen Gewittern rechnen

In weiten Teilen Österreich gingen in den vergangenen Tagen teils heftige Gewitter nieder. Auch am Sonntag kann es wieder krachen: In Alpenhauptkammnähe sowie im Süden, Südosten und ganz im Osten muss man auch heute mit Schauern und Gewittern rechnen