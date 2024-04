Trafikräuber reisten mit Zug zum Coup

Mit dem Zug aus Tschechien sind zwei Räuber nach Graz angereist, um hier als Kriminaltouristen zur Tat zuschreiten. Schon nach dem ersten Coup wurden die beiden 21-Jährigen geschnappt.

Stm. Montagnachmittag stürmten die beiden jungen mit Kappen und Sonnenbrillen maskierten Männer in eine Trafik in der Josefigasse in Graz-Lend. Dort bedrohten sie die Angestellte (54) mit einem Messer und forderten Bargeld. Die Trafikantin weigerte sich, worauf die Täter mit dem Schlüssel, den sie im Geschäft vorfanden, die Kassenlade öffnen und sich bedienen konnten.

Spur im Bordell

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung nach dem flüchtigen Duo ein. Die Raubermittler des Landeskriminalamtes wiederum hantelten sich noch in der Nacht auf Dienstag zu den Verdächtigen vor, insbesonders Hinweise aus einem Bordell führten schließlich zu einem Hotelzimmer im Bereich des Hauptbahnhofes, wo die beiden Tschechen abgestiegen waren. Im Zimmer fand sich neben den beiden Kriminaltouristen auch Teile der Beute sowie damit bereits gekaufte Schuhe und Markenkleidung, sodass ihnen nichts anderes übrig blieb als sich bezüglich des verübten Raubüberfalls geständig zu zeigen.

Laut bisherigen Erkenntnissen sind die beiden Männer offenbar bereits in ihrem Heimatland einschlägig vorbestraft. Sie wurden in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.