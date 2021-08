Unsere Politiker urlauben im Ausland

Jeder Zweite in der Regierung hat Sehnsucht nach dem Meer.

Urlaubslaune. Gerade in diesem Moment brütet Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) in der Gluthitze Griechenlands.



Kühler wird es für Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP). Auch er will ans Meer, allerdings nach Danzig an die Ostsee, „wandern und die Umgebung bestaunen“.



Gestern wanderte SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner in Tirol bei Seefeld, wo sie bei bester Laune drei Kühe herzte. Zuvor verbrachte sie einige Tage in Italien mit der Familie. Auch Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein ist in Italien.



