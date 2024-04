Vermisste 2-jährige Danka - Aufregung um Spur nach Wien

Ein Zeuge in Wien sorgt mit einem Handy-Video, das er bei einer U-Bahn-Station gemacht hat, für helle Aufregung - in Wien und in Serbien. Wurde die vermisste 2-jährige Danka hierher entführt?

Wien, Belgrad. Bereits seit vergangenem Dienstag ist das Mädchen Danka aus Banjsko polje in Serbien verschwunden. Die 2-Jährige spielte im Garten - und plötzlich war sie weg. Mehr als 1.000 Einsatzkräfte, die auch aus Kroatien und Bosnien zur Unterstützung anrückten, suchen seither nach ihr. Sogar Serbiens Präsident Aleksandar Vučić ist über den Fall besorgt, lässt sich regelmäßig über den aktuellen Stand der Ermittlungen berichten und macht vor allem bei all jenen Spuren Druck, die ins Ausland führen. Eine viel versprechende Spur führt nach Wien - hier nahm ein in Österreich lebender Serbe ein Video auf und schickte es sofort an die Polizei in seiner Heimat. Der Mann ist überzeugt, Danka in Begleitung zweier Frauen gesehen zu haben. Hier das Video: Der Zeuge zu serbischen Medien: "Ich sah dieses Kind weglaufen und schreien. Zuerst habe ich beobachtet und dann mit der Aufnahme begonnen. Alles geschah an einer Straßenbahnhaltestelle nahe einer U-Bahn-Station. Da waren diese beiden Frauen, die auf Rumänisch miteinander redeten. Sie riefen das Kind bei irgendeinem Namen an, ich verstand nicht welchen, aber das Mädchen, das wie Danka aussieht und einen Schnuller hatte, reagierte überhaupt nicht." Danach hätten sich die beiden Frauen mit der Kleinen von dem Ort entfernt. "Hoffnung, dass Danka am Leben ist" Der Zeuge hatte über soziale Netzwerke von dem Fall erfahren. Seine Aufnahmen setzten jedenfalls die Behörden in seiner Heimat als auch hierzulande in Gang. Die Wiener Polizei bestätigt gegenüber oe24, dass das Landeskriminalamt damit befasst ist. Erfahrene Ermittler wurden damit betraut. Mit dem Zeugen sollen unter anderem Phantombilder der verdächtigen Frauen erstellt worden sein: © zVg © zVg Große Ähnlichkeit des Mädchen vom Wiener Handyvideo mit Bildern der vermissten Danka. © zVg × Die Familie der vermissten Danka Ilić hat das Wiener Video bereits gesehen. Wie sie gegenüber regionalen Medien betonen, sind die Ähnlichkeiten zwischen dem Mädchen in Österreich und ihrer Kleinen groß, mit Sicherheit können sie allerdings nichts sagen. Ein Großvater des vermissten Kindes: "Das Video gibt mir auf jeden Fall Hoffnung, dass Danka am Leben ist."