Vermisste Steirerin (60) lag wochenlang tot zu Hause

Die alleinstehende 60-Jährige dürfte an natürlichem Tod gestorben sein - ihre Haustiere, ein Hund und fünf Katzen, überlebten.

Stmk. Tragische Umstände wurden rund um den Tod einer 60-Jährigen in einem kleinen Ort bei Frannach in der Südost-Steiermark bekannt, die so einsam und zurückgezogen - nur mit ihren Haustieren - lebte, dass sie wochenlang niemand vermisste.

Die Frau hatte am 17. Oktober zum letzten Mal Kontakt mit einem Bekannten. Als dieser sie danach mehrmals noch erreichen wollte, aber nie eine Reaktion von ihr erhielt, meldete er sie schließlich am vergangenen Wochenende als abgängig. Polizei und Feuerwehr drangen daraufhin in ihre Wohnung ein und fanden die leblose Frau. Sie dürfte wohl schon vor Wochen eines natürlichen Todes gestorben sein.

Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Dienstag bestätigte, befanden sich im Haus der Frau in der Gemeinde Pirching am Traubenberg auch einige Haustiere. Der Hund und die fünf Katzen waren noch am Leben und werden nun von Angehörigen versorgt.