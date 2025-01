VHS-Wien: Von Bucket-Drumming bis Mongolischkurse

Mit Tausenden verschiedenen Kursen in den Bereichen Sprachen, Kunst und Kreativität, Gesundheit und Bewegung, Persönlichkeitsentwicklung und vieles mehr, bieten die Wiener Volkshochschulen eine breite Palette an Möglichkeiten zur Weiterbildung und persönlichen Entfaltung.

Mehr Bewegung, neue Hobbys oder endlich wieder Zeit für sich: Der Jahreswechsel ist ein guter Anlass für Veränderungen und neue Ziele. Die vielfältigen Kursangebote der Wiener Volkshochschulen helfen dabei. „An der VHS bieten wir nicht nur Kurse für fast alle Interessen, sondern vor allem Orte des sozialen Miteinanders, wo Menschen zusammenkommen, sich austauschen und gemeinsam weiterentwickeln können“, betont Herbert Schweiger, Geschäftsführer der Wiener Volkshochschulen.



Hier ein paar Kurs-Highlights:

• K-Pop-Dance

Wer gerne K-Pop hört und sich wie die Stars von BTS oder Blackpink bewegen möchte, ist im K-Pop-Dance-Kurs richtig. Dort lernt man Choreografien sowie die grundlegenden Tanzbewegungen kennen und kann sich zukünftig zum Lieblingsbeat bewegen.

Wann: 10.02.2025 - 24.03.2025 oder 07.04.2025 - 02.06.2025 jeweils 20:00 - 21:00 Uhr

Wo: VHS Rudolfsheim-Fünfhaus, Schwendergasse 41, 1150 Wien

• Wiener Klassiker – vegan genießen

Im Rahmen des Jahresschwerpunktes „Unser Wien“ können Teilnehmer*innen in die Welt der Wiener Küche eintauchen und entdecken, wie sich die traditionsreichen Gerichte auf kreative Weise vegan interpretieren lassen. Gemeinsam wird eine Auswahl an typisch wienerischen Speisen zubereitet.

Wann: 21.02.2025, 17:00 - 21:00 Uhr

Wo: VHS Landstraße, Hainburger Straße 29 , 1030 Wien

• Hobby Horsing für Kinder

Bei dem unterhaltsamen Trendsport aus Finnland wird auf einem Steckenpferd in Choreografien geritten und über Parcours gesprungen.

Wann: Für Kinder ab 5 Jahren: 11.02.2025 - 25.03.2025, 17:00 - 18:00 Uhr

Wann: Für Kinder von 3-5 Jahren in Begleitung der Eltern: 11.02.2025 - 25.03.2025, 16:00 - 17:00 Uhr

Wo: Volksschule Haeberg. 1a, Haebergasse 1a, 1120 Wien

• Bucket Drumming

Das Trommeln auf gewöhnlichen Kübeln (oder Eimern) ist eine einzigartige und kostengünstige Möglichkeit musikalischer Betätigung.

Wann: 11.02.2025 - 25.03.2025 oder 01.04.2025 - 20.05.2025, jeweils 15:00 - 16:00 Uhr

Wo: VHS Großfeldsiedlung, Kürschnergasse 9, 1210 Wien

• Künstliche Intelligenz (KI) und ihre Anwendung am Beispiel von ChatGPT, Copilot & Co.

Für alle, die die Grundprinzipien von KI kennenlernen wollen und eine Einführung in den praktischen Umgang mit den gängigsten Tools erhalten wollen, ist dieser Kurs der richtige.

Wann: 12.05.2025 - 16.05.2025, 17:00 - 19:30 Uhr

Wo: VHS Mariahilf, Damböckgasse 4, 1060 Wien

• Vogelstimmentraining in Wien

Im Frühjahr ertönt ein Orchester an Vogelstimmen. Es ist mehr als nur eine angenehme Hintergrundmusik – laut neuesten Studien tragen Vogelstimmen sogar zum menschlichen Wohlbefinden bei! Für all jene, die der Vielfalt an Gesängen auf den Grund gehen wollen und Vögel anhand ihrer Laute bestimmen können wollen, ist dieser Kurs (Webinar und Exkursion) in Kooperation mit BirdLife genau richtig.

Wann: 27.03.2025 - 29.03.2025, Uhrzeiten variieren

Kursort: Wird noch bekannt gegeben

• Fotospaziergang - Allianz Stadion SK Rapid

Im Rahmen des Jahresschwerpunktes „Unser Wien“ gehen Fotobegeisterte unter professioneller Anleitung durch das Allianz Stadion. Die individuelle Betreuung garantiert, dass Teilnehmer*innen die interessantesten Punkte zum Fotografieren finden, die Lichteinstellungen optimieren lernen und den richtigen Blickwinkel wählen.

Wann: 04.04.2025, 10:00 - 13:00 Uhr

Wo: Treffpunkt wird noch bekannt gegeben

Alle Kurse finden Sie auch unter www.vhs.at.