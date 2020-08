Video: Gigantische Explosion nach Gaslieferung

Explosion at a gas filling station in #Volgograd region. At least 12 people were injured pic.twitter.com/4T7vSOB0ur August 10, 2020

. Bei einer Gasexplosion an einer Tankstelle in der südrussischen Stadt Wolgograd sind mehr als ein Dutzend Menschen verletzt worden. Auf Videos war zu sehen, wie ein riesiger Feuerball in der Nähe von Wohnhäusern in die Luft schoss und schwarzer Rauch aufstieg.