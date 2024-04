Völlig verladen - 7 Weinbauern abgezockt

Will unbedingt haben: Es gibt nichts mehr - auch wenn es schwer oder schwer transportierbar ist -, das nicht ins Visier kriminelle Banden gerät.

NÖ, Bgld. Wie die Landespolizeidirektion Niederösterreich am bekannt gab, wurde eine besonders dreiste Betrügergruppe ausgehoben, die im Zeitraum von August 2023 bis Jänner 2024 insgesamt sieben Weinbauern aus den Bezirken Mistelbach, Krems-Land und in Eisenstadt im großen Stil übers Ohr gehaut haben, indem sie auf Internetplattformen zum Verkauf angebotenen Weintanks samt Zubehör "kauften" - mit der Absicht, niemals dafür zu bezahlen.

Denn: Bei der Abholung mit SUV und langem, vermutlich nicht einmal für den Verkehr zugelassenem Einachsanhänger wurde dem jeweiligen Opfer nur ein Screenshot einer vermeintlichen Überweisung vorgezeigt. Der angebliche Geldtransfer kam jedoch bei keinem der Weinhauer an.

Durch umfangreiche Ermittlungen konnten Bedienstete der Kriminaldienstgruppe der Polizeiinspektion Mistelbach drei Ungarn im Alter von 29, 40 und 53 Jahren als Beschuldigte ausforschen.

Der Älteste des Trios wurde in seiner Heimat festgenommen und erst kürzlich nach Österreich ausgeliefert.

Der 29-Jährige stellte sich von selbst auf einer Polizeiinspektion in Burgenland.

Bei den durchgeführten Einvernahmen zeigte sich die beiden nicht geständig. Sie wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg in die dortige Justizanstalt eingeliefert. Ihr mutmaßlicher Komplize 40-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt.