17-Jähriger durch Fritteuse schwer verletzt

Jugendlicher erlitt am Rücken und Armen Verbrennungen dritten Grades - Oberskapsel hatte Explosion des heißen Fettes ausgelöst.

Bei einem Arbeitsunfall in einer Küche in Lochau bei Bregenz ist am Freitagvormittag ein 17-Jähriger schwer verletzt worden. Der Kochlehrling erlitt durch spritzendes Fett am Rücken, an den Armen und im Nacken Verbrennungen dritten Grades, teilte die Polizei mit. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen.

Zu dem Unfall kam es, als eine Oberskapsel versehentlich in das heiße Öl der Fritteuse geriet, die in der Arbeitsfläche der Betriebsküche verbaut war. Die Kapsel, die neben der Fritteuse lag, dürfte hineingerollt sein, so die Polizei. In der Folge explodierte die Kapsel, das heiße Öl spritzte durch die Küche.