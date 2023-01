28-jähriger Pkw-Lenker stirbt bei Frontalcrash

Der Lenker dürfte er bei einem Überholvorgang die Kontrolle über sein Auto verloren haben und prallte in ein entgegenkommendes Auto.

Vorarlberg. Am Sonntagnachmittag um etwa 16.12 Uhr kam es auf der Faschinastraße in Sonntag (Ortsgebiet Sand) in Richtung Sonntag Garsella zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 28-jähriger Pkw-Lenker verlor bei einem Überholvorgang eines vollbesetzten Kleinbusses die Kontrolle über sein Fahrzeug und schlitterte in weiterer Folge entlang der linksseitigen Leitschiene. Zur selben Zeit fuhr eine Pkw-Lenkerin bergwärts. Trotz der sofortigen Vollbremsung konnte sie eine Kollision mit dem entgegenkommenden Fahrzeug nicht mehr verhindern, wie die Polizei in einer Aussendung berichtet.

Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde der Pkw des talwärts fahrenden Lenkers auseinandergerissen. Das Heck wurde dabei etwa 50 Meter in Richtung Bachbett geschleudert. Die Front des Fahrzeuges kam neben der Straße zum Stillstand. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Pkw-Lenker noch an der Unfallstelle. Die Insassen des entgegenkommenden Pkws dürften dabei nur leicht verletzt worden sein.