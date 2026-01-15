75-Jährige bei Pkw-Frontalkollision getötet

Bei einer Frontalkollision zweier Pkw ist am Mittwoch in Schnepfau (Bregenzerwald) eine 75-jährige Lenkerin getötet worden.

Eine 84-Jährige geriet auf der Bregenzerwaldstraße (L200) aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn, wo sie gegen den Wagen der 75-Jährigen krachte. Der Pkw der 75-Jährigen wurde in einen Graben geschleudert, sie verstarb noch an der Unfallstelle. Die 84-Jährige erlitt schwere Verletzungen, sie wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt.

Die Feuerwehr befreite die Senioren aus dem Pkw. Anschließend wurde die Frau mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht, informierte die Polizei.

Infolge des Frontalzusammenstoßes war das Auto der 84-Jährigen in die Straßenmitte geschleudert worden, wo sie den Wagen einer 51-Jährigen streifte. Ein nachkommender 76-Jähriger wich mit seinem Fahrzeug nach rechts in den Straßengraben aus. Die 51-Jährige und der 76-Jährige blieben unverletzt. Die Bregenzerwaldstraße war im Bereich der Unfallstelle bis 16.30 Uhr vollständig für den Fahrzeugverkehr gesperrt.