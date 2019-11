Einbruchsdiebstähle aufgeklärt: Täter festgenommen

Ein Mann wurde bei einem Einbruch von einem Zeugen beobachtet und wurde in späterer Folge von der Polizei festgenommen.

Bludenz. Den Beamten der Polizeiinspektion Bludenz ist es gelungen, eine Reihe von Einbruchsdiebstählen im Großraum Bludenz und Dornbirn aufzuklären. Ein dringender Tatverdacht besteht gegen einen 51-jährigen Mann unsteten Aufenthaltes, der verdächtigt wird in der Zeit vom 02. Oktober bis zum 26. November in Vorarlberg mindestens fünf Einbruchsdiebstähle begangen zu haben. Bei weiteren Tatorten laufen noch die Ermittlungsarbeiten. Bei den bereits bekannten Tatorten, meist Firmengebäude und Baucontainer, brach der 51-Jährige die dortigen Getränkeautomaten auf und stahl Behältnisse mit Bargeld.

Zeuge verständigte Polizei

In der Nacht vom 25. 11. auf den 26. 11. 2019 wurde der Mann durch einen Zeugen gegen 3:00 Uhr auf frischer Tat in Bludenz bei einem Einbruch beobachtet. Der Zeuge verständigte die Polizei, welche den mittlerweile flüchtigen Täter durch die Polizeistreifen Autobahn Walgau und Sektor Montafon in Bludenz anhalten konnte. Der Täter, welcher das Diebesgut noch bei sich trug, wurde festgenommen und in die Justizvollzugsanstalt Feldkirch eingeliefert.