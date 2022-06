Angeleinter Hund auf Zebrastreifen von SUV überfahren

Unbekannter Lenker setzte Fahrt nach Kollision mit dem Hund unbeirrt fort.

Dornbirn. Ein unbekannter SUV-Fahrer hat Freitagvormittag in Dornbirn einen angeleinten Hund auf einem Zebrastreifen überfahren. Der grau-weiße Bolonka Zwetna erlitt schwere Verletzungen und starb kurz darauf in einer Tierarzt-Praxis. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls um Kontaktaufnahme (Tel. 059133-8140).

Die 29-jährige Hundebesitzerin querte die Rohrbach-Straße gegen 8.30 Uhr. Der Fahrer des schwarzen SUV hatte angehalten, um der Frau den Übergang zu ermöglichen. Der an der Leine geführte Hund lief hinter der 29-Jährigen her. Der SUV fuhr wieder an, als die Frau auf der anderen Straßenseite angekommen war, ihr Hund aber noch nicht. Der Zusammenstoß mit dem Hund bewegte den Lenker nicht zum Anhalten, er setzte seine Fahrt unbeirrt fort.