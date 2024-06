Autolenker bremste Mopedfahrer (16) aus und filmte Szenen

Gesucht wird der Lenker eines silbernen Kombis. Er soll den 16-Jährigen mehrmals ausgebremst haben, bis dieser stürzte und schwer verletzt liegen blieb.

Ein 16 Jahre alter Mopedfahrer ist am Montagabend gegen 21 Uhr in der Mühlestraße in Hard, Bezirk Bregenz, von einem unbekannten Autofahrer etliche Male ausgebremst und angehupt worden. Die Szenen hatte der Autolenker sogar selbst gefilmt.

Als sich das Moped und der silberne Kombi mit Dornbirner Kennzeichen schließlich berührten, stürzte der Jugendliche in eine Wiese. Dabei blieb das Zweirad auf dessen Bein liegen.

Teenie rief Freunde zu Hilfe

Der unbekannte Fahrer machte sich aus dem Staub, ohne dem 16-Jährigen zu helfen. Denn dieser konnte sich aus seiner misslichen Lage nicht mehr selbst befreien. Er musste Freunde anrufen. Mit einem Hubschrauber wurde der schwer Verletzte ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen.

Die Polizei ersucht nun den Autofahrer sowie mögliche Zeugen, die Angaben über Vorgeschichte und den Hergang des Unfalls machen können, sich bei der Polizeiinspektion Hard unter der Telefonnummer 059133 8125 zu melden.